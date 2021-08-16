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Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда астрономов собрала новые данные о таинственном объекте, который пересек Млечный Путь с невероятной скоростью 3,2 миллиона километров в час. Впервые его засекли в 2017 году.

Первоначально ученые классифицировали объект как звезду, ей дали официальное название LP 40-365, пишет Live Science. Однако его скорость оказалась примерно в четыре раза быстрее, чем скорость движения нашего Солнца по орбите вокруг центра галактики.

Кроме этого, объект летит «неправильно» — против направления, в котором движется большинство звезд вокруг центра нашей галактики. Его дальнейшее изучение показало, что он состоит из совершенно другого материала по сравнению с остальными звездами Млечного Пути.

Новые данные указывают на то, что LP 40-365 — осколок белого карлика, который пережил космическую катастрофу и теперь стремится покинуть пределы нашей галактики. Скорее всего, мощнейший импульс он получил в результаты взрыва сверхновой.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

Drronum

Да вообще деньги отменить - пусть работают за трудодни!

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

ratibor-devil

Это для этого леса выжигают кругом?
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