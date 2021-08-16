Карпин отказался от вызова Дзюбы в сборную

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на матчи отборочной кампании ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Пресс-служба национальной команды ранее обнародовала состав игроков, получивших приглашение на сентябрьские матчи сборной России от главного тренера Валерия Карпина. Капитан российской команды не попал в список нападающих.

Новый наставник сборной России сделал ставку на форвардов Федора Смолова из «Локомотива», Константина Тюкавина из «Динамо» и Антона Заболотного из «ЦСКА». Бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызывал на игры только Заболотного.

Среди остальных вызванных игроков — вратари Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков; защитники — Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов, Станислав Магкеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Михаил Осипенко, Илья Самошников и Сергей Терехов.

Полузащитники — Александр Головин, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Максим Мухин, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Денис Червышев.

1 сентября сборная России встречается на своем поле с Хорватией, 4 сентября на выезде – с Кипром, 7 сентября дома — с Мальтой.