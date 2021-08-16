НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия предложила судить сбежавшего президента Афганистана

Источник:
Sibnet.ru
550 14
Фото: https://www.flickr.com/people/68842444@N03 / CC BY 2.0

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны «самым позорным образом», заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Звезда», подчеркнув при этом, то он должен понести за свой побег заслуженное наказание.

Президент Афганистана бежал из страны после ее захвата боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан». 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о передаче власти.

По предварительным данным, самолет с афганским лидером через столицу Таджикистана направился в Оман. При этом Гани покинул страну с машинами, полными денег, уточнило посольство России в Афганистане.

Еще по теме
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
Трамп описал ситуацию в Афганистане как «величайшее поражение США»
Рассекречены документы о планах Японии применить в 1944 чумную бомбу
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей
Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (14)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

Drronum

Да вообще деньги отменить - пусть работают за трудодни!

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

ratibor-devil

Это для этого леса выжигают кругом?
Sibnet.Ru