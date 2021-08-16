Россия предложила судить сбежавшего президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны «самым позорным образом», заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Звезда», подчеркнув при этом, то он должен понести за свой побег заслуженное наказание.

Президент Афганистана бежал из страны после ее захвата боевиками запрещенной в России террористической организации «Талибан». 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о передаче власти.

По предварительным данным, самолет с афганским лидером через столицу Таджикистана направился в Оман. При этом Гани покинул страну с машинами, полными денег, уточнило посольство России в Афганистане.