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Стоимость газа для европейцев обновила рекорд

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 586 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Стоимость «голубого топлива» подскочила после решения «Газпрома» забронировать минимальный объем твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

Утром 16 августа стоимость сентябрьского фьючерса на головном хабе в Нидерландах составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она превысила 586 долларов.

«Газпром» на сентябрь выкупил только 4% из предложенного Киевом объема дополнительных мощностей, тогда как в предыдущие месяцы приобретал их все для прокачки топлива в европейские страны.

Эксперты отмечают, что в настоящее время российской компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

Drronum

Да вообще деньги отменить - пусть работают за трудодни!

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

ratibor-devil

Это для этого леса выжигают кругом?
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