Стоимость газа для европейцев обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 586 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Стоимость «голубого топлива» подскочила после решения «Газпрома» забронировать минимальный объем твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

Утром 16 августа стоимость сентябрьского фьючерса на головном хабе в Нидерландах составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она превысила 586 долларов.

«Газпром» на сентябрь выкупил только 4% из предложенного Киевом объема дополнительных мощностей, тогда как в предыдущие месяцы приобретал их все для прокачки топлива в европейские страны.

Эксперты отмечают, что в настоящее время российской компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.