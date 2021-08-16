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Партии получили порядковые номера для выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центризбирком утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.

Жеребьевку проводила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами. Очередность подхода к лототрону также определили с помощью жребия.

Порядок партий в бюллетене:

  1. КПРФ
  2. Партия «Зеленые»
  3. ЛДПР
  4. Партия «Новые люди»
  5. «Единая Россия»
  6. «Справедливая Россия — За правду»
  7. «Яблоко»
  8. Партия роста
  9. Партия свободы и справедливости
  10. «Коммунисты России»
  11. «Гражданская платформа»
  12. «Зеленая альтернатива»
  13. Партия «Родина»
  14. Партия пенсионеров

Из-за ситуации с коронавирусом выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

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