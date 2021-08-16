Партии получили порядковые номера для выборов

Фото: © Sibnet.ru
Центризбирком утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.
Жеребьевку проводила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами. Очередность подхода к лототрону также определили с помощью жребия.
Порядок партий в бюллетене:
- КПРФ
- Партия «Зеленые»
- ЛДПР
- Партия «Новые люди»
- «Единая Россия»
- «Справедливая Россия — За правду»
- «Яблоко»
- Партия роста
- Партия свободы и справедливости
- «Коммунисты России»
- «Гражданская платформа»
- «Зеленая альтернатива»
- Партия «Родина»
- Партия пенсионеров
Из-за ситуации с коронавирусом выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.