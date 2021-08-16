Партии получили порядковые номера для выборов

Центризбирком утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.

Жеребьевку проводила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами. Очередность подхода к лототрону также определили с помощью жребия.

Порядок партий в бюллетене:

КПРФ Партия «Зеленые» ЛДПР Партия «Новые люди» «Единая Россия» «Справедливая Россия — За правду» «Яблоко» Партия роста Партия свободы и справедливости «Коммунисты России» «Гражданская платформа» «Зеленая альтернатива» Партия «Родина» Партия пенсионеров

Из-за ситуации с коронавирусом выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.