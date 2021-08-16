Ярмыш признали виновной по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш виновной по «санитарному делу», сообщила ее адвокат Вероника Полякова в Twitter.

Ярмыш обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Государственный обвинитель попросил назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Суд назначил ей полтора года ограничения свободы.



Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января и 31 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса. В Москве среди участников мероприятия были лица, в отношении которых было принято решение об изоляции из-за выявленной инфекции.