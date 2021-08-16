НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ярмыш признали виновной по «санитарному делу»

Источник:
Sibnet.ru
248 5
Фото: © Sibnet.ru

Преображенский районный суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш виновной по «санитарному делу», сообщила ее адвокат Вероника Полякова в Twitter.

Ярмыш обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Государственный обвинитель попросил назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Суд назначил ей полтора года ограничения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января и 31 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным МВД, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса. В Москве среди участников мероприятия были лица, в отношении которых было принято решение об изоляции из-за выявленной инфекции.

Тема: Дела Навального
Навальному предъявили новое обвинение
Суд отклонил иск Навального к Пескову
Прокуратура запросила условный срок для брата Навального
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей
Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Не знают куда вложить бюджетные деньги. Где нацпроекты, там прицепом воровство и бестолковщина. Но уж...

ЕВПАТИЙ

Строить новые города в то время как вокруг вымирают десятки других городов - это даже не маразм, а шизофрения!...

Alexander222

Непонятно, а что будет с уже построенными городами Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Красноярск...

VALGOR

Извините за глупый вопрос.... А чем там американцы занимались 20 лет?)))
Sibnet.Ru