НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Пользователь нашел на картах Google «разбившийся НЛО»

Источник:
Sibnet.ru
287 0

Пользователь Reddit отыскал «разбившийся НЛО», изучая необитаемый остров архипелага Кирибати в картографическом сервисе Google Earth.

На скриншоте спутникового снимка на пляже рядом с океаном виден массивный металлический объект. При этом на песке проглядывается след — по мнению авторы открытия, он появился в результате падения НЛО.

Фото: © reddit.com

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что версия с космическим кораблем на пляже выглядит слишком надуманной, так как объект может быть обычной лодкой, потерпевшей крушение и выброшенной на остров.

Некоторые пользователи предложили проверить природу объекта, организовав экспедицию на остров. Они попросили автора сообщения поделиться точными координатами НЛО на пляже.

Тема: На грани науки
Разведка США рассекретила НЛО
Смекалка Тулеева помогла с изучением йети в Кузбассе
Скелет «русалки» обнаружили на пляже
Астрофизик призвал заключить договор с инопланетянами
смотреть все
Технологии #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей
Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
Картина дня
США изучат российскую экономику
Учебный год в российских школах начнется очно
Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном
Партии получили порядковые номера для выборов
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
28
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
25
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
22
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Sibnet.Ru