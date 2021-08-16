Пользователь нашел на картах Google «разбившийся НЛО»

Пользователь Reddit отыскал «разбившийся НЛО», изучая необитаемый остров архипелага Кирибати в картографическом сервисе Google Earth.

На скриншоте спутникового снимка на пляже рядом с океаном виден массивный металлический объект. При этом на песке проглядывается след — по мнению авторы открытия, он появился в результате падения НЛО.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что версия с космическим кораблем на пляже выглядит слишком надуманной, так как объект может быть обычной лодкой, потерпевшей крушение и выброшенной на остров.

Некоторые пользователи предложили проверить природу объекта, организовав экспедицию на остров. Они попросили автора сообщения поделиться точными координатами НЛО на пляже.