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Малышка выпала из окна в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трехлетняя девочка с помощью дивана забралась на окно и выпала, ее госпитализировали в больницу, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Проверкой установлено, что в четверг днем в Дзержинском районе Новосибирска трехлетний ребенок, который находился в одной из комнат квартиры, расположенной на втором этаже без присмотра родителей.

Девочка забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в больницу.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Новосибирск #Происшествия
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