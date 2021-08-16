Малышка выпала из окна в Новосибирске

Трехлетняя девочка с помощью дивана забралась на окно и выпала, ее госпитализировали в больницу, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Проверкой установлено, что в четверг днем в Дзержинском районе Новосибирска трехлетний ребенок, который находился в одной из комнат квартиры, расположенной на втором этаже без присмотра родителей.

Девочка забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.