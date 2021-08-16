Малышка выпала из окна в Новосибирске

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Трехлетняя девочка с помощью дивана забралась на окно и
выпала, ее госпитализировали в больницу, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской
области.
Проверкой установлено, что в четверг днем в Дзержинском
районе Новосибирска трехлетний ребенок, который находился в одной из комнат
квартиры, расположенной на втором этаже без присмотра родителей.
Девочка забралась на диван, открыла окно, на котором не было
запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами
госпитализирован в больницу. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.