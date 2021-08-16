Новое шоу «Купите это немедленно» с Пушным выйдет на СТС

Герои нового шоу будут доказывать право на существование своих изобретений, вести новое шоу «Купите это немедленно» будет Александр Пушной, сообщила пресс-служба канала СТС.

Авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Финалистам всероссийского кастинга предстоит за полторы минуты на сцене доказать уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны.

«Новая программа дарит уникальный шанс в короткие сроки получить бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей. Таким образом мы хотим не только поддержать стартапы, но и помочь в создании продуктов, способных изменить жизни миллионов людей», — цитирует пресс-служба СТС генпродюсера канала Антона Федотова.

Проект «Купите это немедленно» будет состоять из восьми серий, каждая из которых хронометражем 48 минут. Дата премьеры пока не называется.