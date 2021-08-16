Пульмонолог объяснил, как вернуть обоняние после COVID-19

Потеря обоняния может сохраняться от нескольких дней до трех месяцев, восстановить его можно с помощью специализированной реабилитации, сообщил главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), пульмонолог Олег Гришин.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 приводит к поражению обонятельных рецепторов в 85% случаев у всех заболевших и до 95% — у тяжело заболевших. Потеря обоняния называется аносмия, неправильное восприятие запахов — дисомия, рассказал Гришин изданию «Наука в Сибири».

Потеря обоняния может сохраняться от нескольких дней до трех месяцев. Однако исследования показали, что у большинства сохраняется гипосмия — сниженное обоняние. Причем большинство переболевших не осознают недостаток функции. Гипосмия может длиться месяцами и выявляется при тестировании запахами разной интенсивности с помощью специальной методики.

Если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно, необходим курс специализированной реабилитации, который включает применение ноотропных препаратов, восстанавливающих функцию нервных клеток, а также специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти.

В результате тренинга активируются нейроны обонятельной луковицы и восстанавливаются нейронные связи. Реабилитационный курс после перенесенного COVID-19 можно пройти в клинике ФИЦ ФТМ по ОМС (бесплатно) и по индивидуальной программе.