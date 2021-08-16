Lada Niva превратили в электромобиль

Немецкая фирма Schmid GmbH сделала из трехдверной Lada Niva электромобиль, стоимость машины — 19,9 тысячи евро (1,7 миллиона рублей).

Объявление о продаже электрической «Нивы» опубликовано на сайте Mobile.de. Schmid GmbH разработала комплект Elantrie, который позволяет переделать практически любую машину с ДВС в электромобиль.

Lada Niva получила электромотор мощностью 65 кВт (88 лошадиных сил). Он питается от литий-железо-фосфатных тяговых аккумуляторов. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет 130-300 километров в зависимости от условий эксплуатации.

Фото: © Schmid GmbH

Срок службы — 9 тысяч циклов заряда-разряда. Этого должно хватить примерно на 25 лет, после чего батарея сохранит остаточную емкость в районе 80%. В автомобиле сохранен заводской полный привод. В багажнике «Нивы» установлена розетка 220 В.

Машина выставлена на продажу за 19,9 тысячи евро (1,7 миллиона рублей).