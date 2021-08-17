Самые опасные: на каких агентов Valorant поставили игроки?

Подошел к концу турнир VCT 2021: North America Stage 3 Challengers Playoffs по многопользовательскому тактическому шутеру Valorant. Лучшие североамериканские коллективы разыграли совокупный призовой фонд в размере 100 тысяч долларов и три путевки на VCT 2021: Stage 3 Masters в Берлине. Какие агенты Valorant в итоге оказались самыми эффективными?

VCT 2021: North America Stage 3 Challengers Playoffs — заключительное североамериканское событие года в этой игровой дисциплине, за исключением отборочного турнира Last Chance. В турнире принимали участие восемь команд, за играми следил весь мир, включая пользователей сайта GGBET.ru.

Победителем соревнований, которые проходили с 11 по 15 августа, ожидаемо стала команда Sentinels, которая в гранд-финале обыграла коллектив 100 Thieves со счетом 3:1. Как отмечают эксперты сайта playvalorant.com, в любом регионе победа досталась игрокам, выжавшим максимальную отдачу от своих агентов — игровых персонажей Valorant, обладающих специальными способностями.

Игра является противостоянием двух команд по пять игроков, каждый из них выступает в роли агентов, которые либо покупаются перед началом раунда, либо зарабатываются в процессе матча. У каждого агента есть четыре способности, при этом некоторые доступны сразу, а другие покупаются или «заряжаются» в ходе матча определенными успешными действиями.

Джетт

Если бы списки важнейших агентов составлялись для всех этапов VCT, начиная с самого первого соревнования претендентов в начале февраля, Jett была бы в каждом. Подвижность и мастерство персонажа в воздухе создают для опытного игрока возможности, которых не может достичь ни один другой агент.

Ее способность отводить перекрестие прицела от точки атаки, просто проскакивая мимо нее, является определяющей частью любой атаки Valorant. Нет лучшего агента, чтобы идеально справиться с операцией. Ультимативная способность «Буря клинков» — идеальное оружие, способное уничтожить любого противника.

Джетт — агент-дуэлянт, популярный среди звездных игроков Valorant. На турнире TenZ и ShahZaM из Sentinel, babybay из FaZe Clan, PureR из XSET, Wardell из TSM и новичок yay из Team Envy успешно использовали агента во всех раундах плей-офф, подтвердив высокую эффективность персонажа.

Астра и Гадюка

Последние турниры показывают, что Astra и Viper стали двумя самыми популярными специалистами по контролю. Конечно, их эффективность зависит от карты — например, Гадюка была чрезвычайно популярна на открытых картах Icebox и Breeze, а Astra часто выбиралась на Ascent и Haven.

Способности Viper прекрасно раскрываются в руках опытного игрока — она устанавливает контроль над полем боя с помощью источающих токсичный газ устройств и эффективно ограничивает обзор бойцам противникам. На VCT 2021 персонаж показал себя с лучшей стороны, нередко переворачивая ход сражений за считанные секунды.

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В свою очередь, Astra позволяет активировать разнообразные эффекты контроля на карте, а также оглушать и ослаблять противников, блокируя им обзор. Ее ультимативная способность «Пространственный разлом» в руках профессиональных игроков несколько раз приносила победы в плей-офф турнира.