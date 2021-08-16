Лето порадует новосибирцев теплом

Комфортная предосенняя погода без ветра и осадков ожидается на этой неделе в Новосибирске, сообщила в понедельник Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

«Комфортная предосенняя погода без ветра и осадков… 17 и 18 августа без осадков, лишь днем 19 августа ожидается дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем 19 августа местами порывы до 14 метров в секунду», — сказала Виноградова.

По ее словам, во вторник и среду днем температура воздуха будет прогреваться до 24-26 градусов, в 19 август буде прохладней — всего 20-22 градуса тепла.