Археологи нашли необычное захоронение в Бурятии

Археологи из Иркутска провели раскопки в Окинском районе Бурятии и нашли необычное захоронение бронзового века — погребенный лежал на поверхности земли, окруженный выкладкой из камней, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Первые упоминания о современном населении Горной Оки (хонгодорах) относятся к XVII веку. Кто населял труднодоступные территории ранее, неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, археологи отправились в экспедицию, чтобы найти ряд древних захоронений.

В ход раскопок они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений. Среди них одно необычное. Один из археологов нашел погребенного не в могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окруженным кольцом из камней. Рядом с грудью покойного нашли красный и желтый камни.

Археологи считают, что эти находки имеют сакральный смысл. Скелет обращен головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Ученые определили, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века.

Кости плохо сохранились, поэтому узнать пол скелета человека сложно. Известно только, что это был подросток. Образцы останков передали канадскому ученому, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.

Также участники экспедиции исследовали ритуальные сооружения, предназначение которых остается загадкой. По одной версии, это конструкции, созданные древними в память о давно умерших соплеменниках.