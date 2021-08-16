Три красавицы из Новосибирска прошли в полуфинал «Мисс Офис»

Региональный кастинг международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2021» состоялся в Новосибирске, регион в полуфинале представят сразу три участницы, сообщает пресс-служба конкурса.

Представительницы местных компаний приняли участие в мероприятии, и только три из них прошли в полуфинал конкурса (слева направо): маркетолог, ООО «Автомир Преимум» Татьяна Григорьева, менеджер ООО «Ваш партнер» Анна Климарева, юрисконсульт, ООО «ДубльГИС» Елизавета Гизбрехт.

Региональные кастинги для участия в полуфинале официально закончились. Впереди завершающий кастинг в Москве и самый сложный этап для участниц – интернет-голосование. Только 150 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию.

В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2021», главный приз — 2 миллиона рублей (налог оплачивает организатор).

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За одиннадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 тысяч заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более пяти миллионов человек.