Тува вошла в число самых пьющих регионов

Тува вошла в число самых проблемных по алкоголизму регионов, в нем больше, чем в других регионах России пьют алкоголя, сообщается в исследовании фонда «Нужна помощь».

Самыми проблемными в России регионами оказались шесть субъектов, в их число вошла Республика Тыва. Согласно данным исследования на 2019 год, в Туве высокое число смертей от случайных отравлений — 56,3 случая на 100 тысяч человек в возрасте от 15 до 79 лет.

Самыми непьющими регионами России признаны республики Северного Кавказа и Краснодарский край. В Сибири меньше всего пьют в Красноярском крае — 10 литров алкоголя приходится в среднем на жителя региона старше 15 лет.