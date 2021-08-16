Циклон из Монголии принесет похолодание в Забайкалье

Циклон пройдет на предстоящей неделе над Забайкальским краем, он принесет дожди и похолодание, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

«В начале недели дожди будут носить кратковременный характер, с середины недели на Забайкалье выйдет циклон с территории Монголии, который и определит погоду», — прокомментировала представитель пресс-службы.

В большинстве районов края пройдут дожди, местами сильные, ветер при прохождении фронтальных разделов усилится до 17 метров в секунду, температура днем понизится.

Так, в начале недели в Забайкалье днем 23-28 градусов тепла, в дальнейшем столбик термометра опустится до 18-23 градусов выше нуля. Ночью 12-23 градуса, а местами до семи градусов тепла. В выходные дни улучшение погоды не прогнозируется, дожди в большинстве районов сохранятся, и продолжится понижение дневных температур.