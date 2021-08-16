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Мужчина и ребенок погибли в ДТП на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель автомобиля Great Wall выехал на встречную полосу на новосибирской трассе, он столкнулся с двумя автомобилями, в результате погибли мужчина и ребенок, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В 00.15 в Черепановском районе на 90 километре автодороги Р-256 водитель автомобиля Great Wall, следуя со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz 1992 HR.

В результате ДТП на месте скончались водитель Great Wall  — 30-летний мужчина и восьмилетний ребенок-пассажир этого же автомобиля.

В больницу с различными травмами доставлены две женщины, 17-летняя девушка и 17-летний парень — все пассажиры Great Wall.

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Новосибирск #ДТП
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