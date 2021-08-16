Кибер-триллер о мире гаджетов поставят в Новосибирском театре кукол

Премьера кибер-триллера о противостоянии в мире гаджетов и виртуальных игр «Game over. Атака темного бота» пройдет 22 августа в Новосибирском областном театре кукол, сообщает пресс-служба театра.

Современные дети разбираются в гаджетах порой лучше своих родителей и пропадают в сети сутками. Проблемы компьютерной безопасности становятся все актуальнее и затрагивают не только взрослых, но и детей. Театр предлагает увлекательный спектакль о компьютерной грамотности и защите персональных данных в сети.

Школьник Андрей создал себе канал, назвал себя блогером Андроном и бездумно делится всеми своими секретами и паролями. Из глубин Сети за ним следит опасный компьютерный вирус — Темный Бот, который мечтает перебраться из виртуального мира в реальный! Он избрал Андрона своим «ключом».

Специально для Новосибирского театра кукол пьесу об опасностях, которые подстерегают в сети, написал омский драматург Дмитрий Войдак. Поставил спектакль режиссер Ролан Боннин. Персонажей придумала и нарисовала художник Александра Павлова.

«О компьютерной безопасности обязательно нужно говорить с детьми. Ведь там, в виртуальном мире их ждут не только увлекательные приключения и заманчивые игры, но и опасности. Очень важно, чтобы ребята не попались на удочку мошенников», — Ролан Боннин.