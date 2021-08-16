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Трамп описал ситуацию в Афганистане как «величайшее поражение США»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп назвал события в Афганистане, где боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под контроль страну и вошли в столицу, одним из самых больших поражений в истории Америки.

«Что Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Экс-президент выразил мнение, что действующему главе государства Джо Байдену следует «с позором уйти в отставку».

«Это (отставка) не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно», — добавил политик.

Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Ситуация в стране обострилась в последние недели — боевики «Талибана» захватили всю территорию, а в воскресенье вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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Политика #Мир
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