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Пособника ИГ в Томской области приговорили к 13 годам лишения свободы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томича осудили на 13 лет за пособничество международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает УФСБ России по Томской области.

Томич во время личных бесед и по интернету вербовал людей для вступления в ряды боевиков и выезда с территории России для участия в боевых действиях.

В апреле его задержали и не дали выехать гражданам России в Сирийскую Арабскую Республику для участия в террористической деятельности.

В августе выездной коллегией 1-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 205.2 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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