Пособника ИГ в Томской области приговорили к 13 годам лишения свободы

Томича осудили на 13 лет за пособничество международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщает УФСБ России по Томской области.

Томич во время личных бесед и по интернету вербовал людей для вступления в ряды боевиков и выезда с территории России для участия в боевых действиях.

В апреле его задержали и не дали выехать гражданам России в Сирийскую Арабскую Республику для участия в террористической деятельности.

В августе выездной коллегией 1-го Восточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 205.2 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.