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Иммунолог назвал допустимые сроки введения второй дозы вакцины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-иммунолог Андрей Продеус ответил на вопрос, что делать, если опоздал на введение второй дозы вакцины от коронавируса.

Вторая доза вакцины предполагает более высокую защиту от коронавируса, но вторая прививка будет эффективна только в том случае, если ее сделать своевременно.

«Самое главное не делать ее (вторую дозу вакцины) раньше, потому что организм еще не успеет полностью сделать первичный ответ. А вот дальше у вас есть еще минимум два месяца, для того чтобы сделать вторую», — сказал Продеус в эфире программы «Жить здорово».

После первой дозы вакцины от коронавируса вторую прививку рекомендовано ставить на 22 день. Но просрочить дату на день-два — нестрашно, отметила ведущая программы, врач Елена Малышева.

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