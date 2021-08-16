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«Главный герой» обошел в прокате фильм ужасов «Не дыши 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Главный герой»

Комедийный фильм «Главный герой» собрал за уикенд в пять раз больше кассу, чем психологический фильм ужасов «Не дыши 2». Обе картины — премьерные.

«Главный герой» собрал в первые выходные проката кассу в 214,6 миллиона рублей. У картины «Не дыши 2» сборы ниже почти в пять раз — ужастик собрал всего 44 миллиона рублей.

Комедийный боевик «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли рассказывает о сотруднике крупного банка. У героя все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж.

Рецензия на фильм «Главный герой»

В фильме «Не дыши 2»события развиваются спустя восемь лет после истории первого фильма «Не дыши». Норман живет с 11-летней Феникс, дочерью, о которой он всегда мечтал. Норман скрывает от нее свое злое прошлое. Он сверхзаботливый и гиперопекающий родитель. И всецело посвящен тому, чтобы обучить дочь навыкам выживания.

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