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Рассекречены документы о планах Японии применить в 1944 чумную бомбу

Источник:
Sibnet.ru
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Милитаристская Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.

В одном из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады говорится, что его ознакомили с показаниями свидетеля Мацумуры, где тот свидетельствует, что осенью 1944 года устно доложил главкому о применении бактериологической бомбы «системы Исии», приводит РИА Новости документы.

Бактериологическая бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. У нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50–100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимальную площадь заражения.

В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство «бактериологической массы», что свидетельствует о решительной подготовке к бактериологической войне.

Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа в декабре 1949 года приговорил Отодзу Ямаду к 25 годам лагерей. Создатель бомбы Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

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