Вторая часть сериала «Бендер» с Безруковым появилась в Wink

Фильм «Бендер: Золото империи» появился в видеосервисе Wink, посмотреть его можно бесплатно.

Фильм про Бендера состоит из двух частей — «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи». В первой части зрители знакомятся с Ибрагимом Бендером и его учеником Остапом. Во второй пара мошенников охотятся за сокровищами.

Красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл — сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

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