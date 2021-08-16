Иркутский СК раскрыл заказное убийство 20-летней давности

СУ СК России по Иркутской области раскрыл заказное убийство, которое произошло в 2001 году. Исполнителя задержали, сообщило региональное ведомство.

По версии следствия, убийство произошло в сентябре 2001 года. К жителю Иркутска обратился его приятель и попросил убить 39-летнюю женщину. Заказчику нужна была ее квартира в центре города. Исполнителю он пообещал вознаграждение в половину стоимости квартиры, и тот согласился.

Мужчина проник в квартиру женщины, избил ее, после чего задушил и скрылся с места преступления. Тогда установить подозреваемого не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено.

В 2020 году следователи-криминалисты вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России заново изучили и проанализировали материалы уголовного дела. Спустя некоторое время они установили личность подозреваемого и задержали 48-летнего мужчину.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ходе расследования сыщики установили и заказчика убийства, но как выяснилось позже, он скончался в 2005 году, уголовное дело в отношении него прекращено. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.