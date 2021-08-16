Талибы посчитали войну в Афганистане законченной

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило о завершении 20-летней войны в Афганистане, в ближайшее время для страны будет выбрана новая форма правления, сообщил официальный представитель движения Мухаммед Наим.

«Талибан» намерен обеспечить афганцам и иностранцам в Афганистане безопасную жизнь. По словам Наима, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и к диалогу с международным сообществом, передает Al Jazeera.

Представитель движения утверждает, что талибы поддерживают коммуникации с другими государствами. Ожидается, что движение вскоре объявит о «возвращении» Исламского Эмирата Афганистан.

«Талибан» 15 августа вошел в Кабул без боя. Боевики заявили о контроле над всей территорией Афганистана, а также о контроле всех пограничных постов Афганистана. Избранный президент объявил об отставке и бежал из страны.