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Футбольный комментатор выругался матом в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский комментатор Дмитрий Шемелев, работавший на матче ФНЛ-2, выругался матом во время матча «Читы» и «Балтики-БФУ». Он объяснил это эмоциями.

Матч «Читы» и «Балтики-БФУ» из Калининграда состоялся в воскресенье в Чите. Счет на 35-й минуте открыли гости, отличился Даниил Князев. В начале второго тайма хозяева отыгрались — мяч на 49-й минуте после двух ударов в перекладину все-таки пересек линию ворот «Балтики», гол забил Илья Анциферов.

«Удар в перекладину, и — ** твою мать — это гол! Гол, гол! Засчитывает арбитр этот матч!» — закричал Шемелев.

«Я всегда это считал фразеологизмом, но это нецензурная брань — глупо отмазываться. Это эмоции. Стараюсь держать необычный стиль комментирования матчей нашего клуба», — заявил комментатор изданию «Подъем».

Шемелев уже становился героем соцсетей: после матча «Читы» с «Енисеем» в 2017 году его фразы «вратарь вытирает когти об газон» и «быстро тянется время» разошлись на мемы.

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