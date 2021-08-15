Лукашенко нашел виновных в развале СССР

Первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев виноваты в развале СССР, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», — ответил на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР, Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».

По его словам, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.

По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали «безмозглость и неспособность» тогдашнего руководства Союза управлять страной.

Августовский путч — события, произошедшие в стране 18-21 августа 1991 года. Ряд партийных функционеров ЦК КПСС противостоял руководству РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Результатом стал распад СССР.