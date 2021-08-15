НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко нашел виновных в развале СССР

Источник:
Sibnet.ru
198 2
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев виноваты в развале СССР, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», — ответил на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР, Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».

По его словам, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.

По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали «безмозглость и неспособность» тогдашнего руководства Союза управлять страной.

Августовский путч — события, произошедшие в стране 18-21 августа 1991 года. Ряд партийных функционеров ЦК КПСС противостоял руководству РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Результатом стал распад СССР.

Еще по теме
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Рассчитан размер пенсии Меркель после отставки
Путин и Меркель встретятся в Москве
ЦРУ задумалось о создании спецотдела по Китаю
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Владелица ресторанов из Кузбасса стала «Миссис Россия»
Чиновник объявил забайкальский город «*опой мира»
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен»
Обсуждение (2)
Картина дня
Лукашенко нашел виновных в развале СССР
Экономист призвал отменить копейки
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Аналитик рассчитала, дешевле ли вырастить «борщевой» набор
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась...

Uynachalnica

Пора переходить к почтовой переписке... Как теперь порнуху скачивать?

wolky

У меня уже реально начинает складываться ощущение, что кто-то прочитал сказку "Чиполино" не в том возрасте...

Uynachalnica

Снять с себя ответственность, только и всего! Даже если и люди будут гибнуть, скажут - родственникам...
Sibnet.Ru