Лукашенко нашел виновных в развале СССР

Первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев виноваты в развале СССР, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», — ответил на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР, Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1».
По его словам, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну». «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.
По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали «безмозглость и неспособность» тогдашнего руководства Союза управлять страной.
Августовский путч — события, произошедшие в стране 18-21 августа 1991 года. Ряд партийных функционеров ЦК КПСС противостоял руководству РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Результатом стал распад СССР.
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