Владелица ресторанов из Кузбасса стала «Миссис Россия»

Представляющая Кузбасс Анна Филиппова, основательница ресторанов и мать троих детей, завоевала титул «Миссис Россия —2021», сообщили организаторы конкурса в Instagram.

«Миссис Россия —2021 — Анна Филиппова, 38 лет, трое детей», — говорится в сообщении.

Филиппова — мама трех мальчиков, основательница ресторанов «Батоно хинкали» и «Батоны & пиво» в Новокузнецке и Новосибирске.

В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира.

Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане - 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.