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Экономист призвал отменить копейки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Необходимости в использовании копеечных монет в России нет, их можно отменить, заявил экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

«Номиналы в копейку и в пять, даже в десять, они уже, объективно говоря, не нужны. Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов», — цитирует Иноземцева Газета.ru.

По его мнению, можно оставить монету в 50 копеек, а более мелкие номиналы в России себя изжили. «Нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ», — отметил экономист.

Каждый пятый банк России (21,6%) испытывает сложности с обеспечением регионов монетами, следует из данных Ассоциации банков России.

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