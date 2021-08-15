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Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. Предполагается, что президент страны Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.

«Боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном», приводит заявление телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, «Талибан» также взял под контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм, а также все крупные города в стране. Идут переговоры о сложении полномочий президентом Афганистана. Талибы также заявили, что правительство страны будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.

Наступление талибов происходит на фоне решения США вывести войска из Афганистана, находившихся в стране 20 лет.

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Политика #Мир #Конфликты
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