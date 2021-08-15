Аналитик рассчитала, дешевле ли вырастить «борщевой» набор

Ежегодные затраты на выращивание овощей на огороде составляют 52 тысячи рублей, рассчитала преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Казанцевой. Она сравнила, что выгоднее — купить продукты или вырастить их самостоятельно, сообщила пресс-служба университета.

В расчетах на самостоятельное выращивание овощей учитывались расходы на дачный участок, сельскохозяйственный инвентарь, посевной материал, удобрения и транспорт. Экономист исходила из количества картофеля, моркови, помидоров и огурцов на семью из четырех человек.

Взрослому человеку медики рекомендуют съедать примерно 143 килограмма овощей в год без учета картофеля — его жители страны съедают по 100–120 килограммов в год. Поэтому семье необходимо картофеля примерно 400 килограммов, по 40 килограммов моркови, помидоров и огурцов.

Получилось, что, чтобы вырастить такой набор, ежегодная сумма расходов на огород составит около 52 тысяч рублей. Например, поездки на дачу потребуют 12 тысяч рублей на бензин, а для поддержания урожайности огорода нужно ежегодно закупать навоз на сумму 20 тысяч рублей.

Чтобы купить вышеуказанное количество овощей, также потребуется 52 тысячи рублей в год, рассчитала специалист.

«Выходит, финансовые затраты в обоих случаях примерно одинаковы. Однако люди занимаются огородничеством не только и не столько для экономической выгоды: для большинства из них это является хобби, а также способом поддержания себя в хорошей физической форме. И в этом есть определенная выгода», — отметила Казанцева.