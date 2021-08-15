Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн

Жительница Ижевска отдала 1 миллион рублей мошеннику из Анжеро-Судженска, который обещал на ней жениться и устроить ей карьеру в порно, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным следствия, в мае 2019 года 33-летний мужчина опубликовал в соцсетях с фейковой страницы объявление, в котором предлагал девушкам помочь стать актрисами в фильмах для взрослых. С ним связалась 24-летняя россиянка, заинтересовавшаяся подобной работой.

В течение полугода мошенник под разными предлогами, в том числе обещая жениться на потерпевшей и устроить ее на работу с высокой зарплатой, выманивал у девушки деньги. Всего за это время она 127 раз переводила деньги аферисту, передав ему таким образом 995 тысяч рублей. Чтобы собрать средства, ей пришлось взять кредиты в микрофинансовых организациях и одолжить некоторую сумму у знакомого якобы на лечение матери.

В октябре 2019-го девушка решила обратиться в полицию. Мошенник признал вину и выплатил заявительнице 10 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Следствие также установило, что обворовал квартиру. Афериста судили по двум статьям и к пяти годам колонии общего режима.