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Дан прогноз погоды на сентябрь с заморозками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превысит ее, но ожидаются периоды похолодания, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. При похолоданиях столбики термометров в этих северных регионах могут опускаться до минус 10 градусов, а днем не поднимаются выше плюс пяти градусов», — цитирует «Российская газета» Паршину.

В Москве погода будет соответствовать климатической норме. Днем будет +15-20 градусов, а ночью +5-10 градусов. На Урале в среднем ожидается +13-18 градусов.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области будет комфортное количество осадков в сентябре.

На российских курортах долгое время будет сохраняться так называемый «бархатный сезон». Средняя дневная температура там составит +23-28 градусов. При этом на юге ожидается малое количество осадков.

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