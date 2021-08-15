Гуру экономики предложил «раскулачивать» банки

Банки должны поделиться частью прибыли и снизить проценты по кредитам, этот шаг поможет России бороться с бедностью, заявил академик РАН известный экономист Абел Аганбегян.

«У нас население закабалено банками и микрофинансовыми организациями (МФО): они выдают гражданам кредиты под очень высокий процент. Обычно это 15-20% по потребительским кредитам, ниже — на ипотеку. <…> Надо пересчитать долги по нормальному проценту. Чтобы отдача была не в убыток банкам, но и без сверхприбыли для них», — сказал Аганбегян в интервью деловому журналу «Инвест-Форсайт».

По его словам, не должно быть кредитов под 15-20% при ключевой ставке ЦБ 5%. Сейчас процветает ростовщический бизнес.

В развитых странах, отметил экономист, банки поделились частью прибыли, много вложили в борьбу с кризисом. Например, ФРС США вложила 6 триллионов долларов в помощь экономике страны и компенсацию выпадающих доходов американцев. Европейский центральный банк раздал по странам по 2 триллиона евро на борьбу с пандемией.

При этом российские банки чуть изменили условия по просрочке, дали немного льготных займов, а власти снизили доли процента по ставке на ипотеку.

«Но это все мелочь. А прибыли банков — колоссальные. Сбербанк — в кризис! — выплатил рекордные за всю историю дивиденды. Откуда у банка деньги? Это деньги населения и предприятий, организаций. Нужно «раскулачивать» — как в других странах», — высказался он.