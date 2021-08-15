Красноярск стал лидером Сибири по вкусной и недорогой еде

Красноярск получил высшую оценку среди других городов Сибири по соотношению цены и вкуса еды в ресторанах. Такие данные представлены в исследовании SuperJob.
В опросе приняли участие 9 тысяч представителей городов с численностью населения от 500 тысяч человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего года. Респондентам нужно было оценить качество еды по пятибальной шкале, где «пять» — очень вкусно, а «один» — совсем невкусно.
Красноярск занял третью строчку с рейтинге, еду в этом городе оценили в 4,2 балла. Ниже с оценкой 4,1 балла такие города Сибири как Новосибирск, Барнаул, Томск, Иркутск, Омск.
Самая невкусная еда, по результатам исследования, в Кемерове и Новокузнецке. Ресторанам этих городов в среднем поставили 4 балла.
Desputвыборы скоро, вот и суета пошла))))))))
Uynachalnica"Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась...
UynachalnicaПора переходить к почтовой переписке... Как теперь порнуху скачивать?
ANVikulovопять обещания , несбыточные возможности , заявления громкие