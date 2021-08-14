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Погибший в Турции российский экипаж Бе-200 наградят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1040 / CC BY-SA 2.0

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить погибших посмертно, сообщается на сайте Кремля.

«Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что российские военные выполняли в Турцию «важнейшую гуманитарную миссию», а также до конца «исполнили свой человеческий и профессиональный долг» в сложнейших условиях.

Самолет Бе-200 разбился 14 августа в районе населенного пункта Кахраманмараш, на его борту находились пять российских военных и трое турецких военнослужащих. Экипаж занимался тушением пожаров.

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