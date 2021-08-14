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Россиян в зоне паводков обложат новым налогом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-центр администрации Барнаула

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения нового обязательного сбора с граждан на страхования жилья в зоне, подверженной рискам паводка.

С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России. Российский лидер отметил, что надо предложением стоит подумать.

«Если федеральным законом <…> мы введем обязательное страхование имущества, <…> в этом случае разбирательства между властью и населением перейдут в разрез страховых компаний», — подчеркнул Кондратьев.

Минфин, МЧС и региональные власти ранее уже предлагали ввести сбор, который снизит нагрузку на государственный бюджет при восстановлении жилья. Предполагается, что власти в ближайшее время проработают обязательное страхование имущество в зонах, подверженных риску ЧС.

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Политика #Россия #Деньги
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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

ANVikulov

опять обещания , несбыточные возможности , заявления громкие

ANVikulov

слили так хорошо работал Россия одним словом.
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