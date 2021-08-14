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Ввоз в Россию машин с правым рулем продлят

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Существующие правила ввоза в Россию автомобилей иностранного производства с правым рулем продолжат действовать в 2022 году, сообщил вице-премьер и полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения», — уточнил полпред.

Трутнев отметил, что после продления срока действия правил люди на Дальнем Востоке смогут и дальше беспрепятственно ввозить праворульные автомобили из Японии для личного пользования.

С 1 июля 2020 году вступил в силу новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией. Он изменил требования к получению свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.

В связи с этим ввоз на территорию России автомобилей с правым рулем значительно усложнился. Так, правила требуют установки на такие авто терминала ЭРА-ГЛОНАСС для получения ПТС. Для жителей Дальнего Востока действует мораторий на исполнение данного требования.

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