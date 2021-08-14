Июль 2021 года установил температурный рекорд

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю глобальных метеорологических наблюдений, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно обнародованной статистике, в июле общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

Ведомство ведет наблюдения за погодой с 1880 года. Предыдущая рекордная температура в июле была зафиксирована в июле 2016 года, затем аналогичный показатель был достигнут в 2019 году.

При этом июль 2021 года стал самым жарким месяцем в Азии, в Европе он является вторым по данному показателю. В Северной Америке, Южной Америке, Океании и Африке он вошел лишь в десятку самых жарких.