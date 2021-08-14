Российские военные погибли при крушении самолета в Турции

В результате крушения самолета Бе-200 в Турции погибли пять российских военнослужащих и трое турецких, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Кахраманмараш, самолет вылетел из города Адана на плановое тушение пожаров. Разбившийся Бе-200ЧС числился в составе Морской авиации ВМФ России.

Погибшие российские военные — экипаж самолета, который был направлен в Турцию для борьбы с пожарами. Турецкие граждане на борту российского самолета указывали на очаги пожаров, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после сброса воды и врезался в скалы. Чтобы выяснить причины крушения, на место направилась комиссия Минобороны.