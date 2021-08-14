Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.

Глава государства напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке стремительно распространяются лесные пожары, а на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков. Заявление прозвучало на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

«Это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко и системно на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Сегодня остановимся на неотложных экстренных задачах», — подчеркнул президент.

В частности, Путин поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья. Он отметил, что соответствующая работа в регионах уже стартовала.

Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась чрезвычайная ситуация, организовать работу по спасению диких животных, максимально сохранить лесные богатства страны.

Президент указал, что региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска в связи с природными бедствиями, даже если нет прямой угрозы от природных пожаров. В частности, из зоны лесных пожаров могут вывезти людей с хроническими заболеваниями.