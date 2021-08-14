НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий

Источник:
ТАСС
467 3
Фото: © U.S. Department of Defense

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.

Глава государства напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке стремительно распространяются лесные пожары, а на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков. Заявление прозвучало на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

«Это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко и системно на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Сегодня остановимся на неотложных экстренных задачах», — подчеркнул президент.

В частности, Путин поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья. Он отметил, что соответствующая работа в регионах уже стартовала.

Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась чрезвычайная ситуация, организовать работу по спасению диких животных, максимально сохранить лесные богатства страны.

Президент указал, что региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска в связи с природными бедствиями, даже если нет прямой угрозы от природных пожаров. В частности, из зоны лесных пожаров могут вывезти людей с хроническими заболеваниями.

Еще по теме
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
Лавров назвал украинский саммит по Крыму «шабашем»
Поклонская создала собственного аниме-клона
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Арестован державший в плену школьницу рецидивист
Обгон водителя KIA на новосибирской трассе унес жизни двоих
«Поезд Победы» попросили еще раз остановиться в Новосибирской области
Уникальный каменный нож времен палеолита нашли на Алтае
Самое популярное
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Российские политики ответили на слова Лукашенко о Крыме
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
Несколько артистов отказались выступать на Дне независимости Украины
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Погибший в Турции российский экипаж Бе-200 наградят
Государство соберет данные всех пользователей Рунета
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Семья противников вакцинации умерла от COVID
35
Украина допустила размещение американских сил ПВО
24
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
20
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
17
Навальному предъявили новое обвинение
Sibnet.Ru