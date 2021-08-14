Обнаружена новая критическая уязвимость Windows

Разработчики обнаружили новую опасную уязвимость диспетчера очереди печати Windows, эксплуатация которой позволяет осуществить удаленное выполнение кода, об этом сообщается в блоге Microsoft.

Это произошло сразу после того, как Microsoft выпустила накопительное обновление, которое устранило опасную уязвимость диспетчера очереди печати Windows, известную как PrintNightmare.

Речь идет об уязвимости CVE-2021-36958, которая позволяет злоумышленникам осуществить удаленное выполнение кода с системными привилегиями. В частности, он может устанавливать программы, просматривать, изменять или удалять данные.

В настоящее время для защиты от CVE-2021-36958 разработчики рекомендуют отключить диспетчер очереди печати. В ближайшее время ожидается выход очередного патча безопасности, который должен устранить уязвимость.