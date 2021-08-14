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Молния убила стадо овец в Грузии

Источник:
«Sputnik Грузия»
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Фото: 3268zauber / CC BY-SA 3.0

Удар молнии на юге Грузии убил 530 овец, инцидент произошел в окрестностях села Ниноцминда. Пастух от удара молнии потерял сознание, но его здоровью ничего не угрожает.

Это первый подобный случай массовой гибели животных от молнии на территории Грузии. Пастбище, где произошел инцидент, находится в нескольких километрах от села в горной местности.

Владелец стада рассказал, что фермеры не смогли спустить с горы туши погибших животных и сожгли их прямо на вершине. Ущерб оценивается в 60 тысяч долларов. Администрация села пообещала выплатить фермеру компенсацию.

Однако для получения государственной поддержки фермерам необходимо будет получить заключение специалистов о причине гибели животных.

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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

ANVikulov

слили так хорошо работал Россия одним словом.

ANVikulov

опять обещания , несбыточные возможности , заявления громкие
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