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Китайский турист назвал самые вкусные российские блюда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайский турист, побывавший в России, назвал несколько самых вкусных российских блюд, соответствующий пост он опубликовал в мессенджере WeChat.

Так, китаец порекомендовал обязательно попробовать в России тульский пряник, плов и мороженое. Он также оценил шаурму, в которой идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы.

Турист высоко отозвался о блинах, которые обладают нежным вкусом и запахом свежего молока. Российское мороженое он посоветовал сладкоежкам, отметив также петербургские пышки и казанский чак-чак.

Квас автор поста назвал «славянским прохладительным напитком», по его словам, он отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в России шашлыком.

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