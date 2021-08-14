Китайский турист назвал самые вкусные российские блюда

Китайский турист, побывавший в России, назвал несколько самых вкусных российских блюд, соответствующий пост он опубликовал в мессенджере WeChat.

Так, китаец порекомендовал обязательно попробовать в России тульский пряник, плов и мороженое. Он также оценил шаурму, в которой идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы.

Турист высоко отозвался о блинах, которые обладают нежным вкусом и запахом свежего молока. Российское мороженое он посоветовал сладкоежкам, отметив также петербургские пышки и казанский чак-чак.

Квас автор поста назвал «славянским прохладительным напитком», по его словам, он отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в России шашлыком.