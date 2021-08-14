Обгон водителя KIA на новосибирской трассе унес жизни двоих

KIA Ceed после обгона столкнулась с «Жигулями» на встречной полосе, погибли женщины-пассажиры из обеих машин, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, в субботу около 13.30 в Татарском районе на 951 километре автодороги «Иртыш» 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при совершении обгона совершила столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением мужчины.

В результате происшествия погибли два человека: 16-летняя пассажирка «Жигулей» и 60-летняя пассажирка KIA. Оба водителя, участвовавших в ДТП, с различными травмами доставлены в больницу.