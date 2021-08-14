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Певицу МакSим выписали из больницы

Источник:
StarHit
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Фото: © instagram.com/maksimartist

Певицу МакSим выписали из 52 городской клинической больницы Москвы, теперь она продолжит лечение дома, сообщил представитель артистки.

При этом Марина Абросимова частично потеряла память после выхода из комы. Менеджер певицы Яна Богушевская уточнила, что она почти не помнит или частично помнит некоторые события до госпитализации.

Рядом с певицей круглосуточно будет находиться медработник, ей предстоит длительная реабилитация. Сейчас ей тяжело ходить, периодически возникают трудности с дыханием, уточнила Богушевская.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, на последнем концерте она выступала с температурой 39 градусов. Исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, она пробыла в ней до 7 августа.

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Топ комментариев

Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

ANVikulov

слили так хорошо работал Россия одним словом.

ANVikulov

опять обещания , несбыточные возможности , заявления громкие
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