Певицу МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим выписали из 52 городской клинической больницы Москвы, теперь она продолжит лечение дома, сообщил представитель артистки.

При этом Марина Абросимова частично потеряла память после выхода из комы. Менеджер певицы Яна Богушевская уточнила, что она почти не помнит или частично помнит некоторые события до госпитализации.

Рядом с певицей круглосуточно будет находиться медработник, ей предстоит длительная реабилитация. Сейчас ей тяжело ходить, периодически возникают трудности с дыханием, уточнила Богушевская.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, на последнем концерте она выступала с температурой 39 градусов. Исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, она пробыла в ней до 7 августа.