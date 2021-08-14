Xiaomi случайно представила смартфон Redmi 10

Xiaomi опубликовала на своем сайте пресс-релиз, посвященный выходу доступного смартфона Redmi 10. Через некоторое время страницу удалили, но информация уже попала в интернет.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем формата разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера установлена в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана.

Основной является камера из четырех модулей, которая объединяет 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Аппаратной основой смартфона станет процессор MediaTek Helio G88, объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, емкость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт. В наличии также боковой сканер отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

Согласно удаленной информации, выход Redmi 10 намечен на 18 августа. Производитель позиционирует новинку, как доступный смартфон с возможностями флагмана. Цена аппарата станет известна позднее.