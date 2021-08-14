Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти

Поиски в России новых залежей нефти в первой половине 2021 года оказались провальными — объем найденной нефти оказался почти в десять раз меньше, чем объем добычи, следует из данных Росстата.

По итогам января-июня прирост запасов нефти и конденсата в результате геологоразведочных работ составил 26,4 миллионов тонн. При этом объем добычи за тот же период составил 255 миллионов тонн.

На государственный баланс было поставлено шесть новых нефтяных месторождений, из которых пять «очень мелкие» в Поволжье, еще одно относится к категории «мелких», его отыскали в Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще хуже оказались итоги поиска залежей газа. Прирост запасов составил 15,9 миллиардов кубометров — в 21 раз меньше добычи, составившей 337 миллиардов кубов. При этом еще в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи энергоресурсов.

Согласно данным Счетной палаты, темпы истощения запасов стратегических и дефицитных природных ресурсов в России за последние три года выросли вдвое. По 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов план по поиску и разведке выполнить так и не удалось.